Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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