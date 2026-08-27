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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Göztepe mesaisi!

        Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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        #galatasaray
        #Antrenman
        #süper lig
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