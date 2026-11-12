Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son dönemde istediği sonuçları alan Galatasaray, milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Sarı-kırmızılılar, bir önceki milli aradan sonra 8 müsabakaya çıkarken, burada önemli sonuçlar elde etti. Aslan, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup ederken, Devler Ligi'nde Lille ve Stuttgart maçlarından galip ayrıldı, Barcelona'ya ise kaybetti.

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Sarı-kırmızılılar, kalan 8 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Aslan ayrıca Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart maçlarını da gol yemeden tamamladı.

29 GÜNDE 7 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray, liglere verilecek araya kadar 7 karşılaşma yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak. Aslan, söz konusu mücadeleler için 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Ligde Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek. Ligde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 2 maçta da iyi sonuçlar alarak avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

21 Kasım Cumartesi: Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım Salı: Galatasaray - Aston Villa

30 Kasım Pazartesi: Beşiktaş - Galatasaray

4 Aralık Cuma: Galatasaray - Çaykur Rizespor

8 Aralık Salı: AEK - Galatasaray

12 Aralık Cumartesi: Eyüpspor - Galatasaray

19 Aralık Cumartesi: Galatasaray - Alanyaspor