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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum uygulamalarıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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        #galatasaray
        #Göztepe
        #süper lig
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