Galatasaray'ın ilgilendiği Matthis Abline Monaco'da!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı idda edilen Matthis Abline, 25 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 16:22 Güncelleme:
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Nantes forması giyen 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Matthis Abline'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Monaco, bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon Euro'ya kadar bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro seviyesinde bir teklif yapacağı belirtilmişti.
Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde somut bir adım atmadı ve görüşmeler beklenen aşamaya ulaşmadığı için transfer gerçekleşmedi.
Matthis Abline, Nantes formasıyla çıktığı 94 maçta 24 gol ve 10 asist üretti.
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