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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın ilgilendiği Matthis Abline Monaco'da!

        Galatasaray'ın ilgilendiği Matthis Abline Monaco'da!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı idda edilen Matthis Abline, 25 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        G.Saray ilgilendi, Monaco aldı!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Nantes forması giyen 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Matthis Abline'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Monaco, bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon Euro'ya kadar bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.

        GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

        Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro seviyesinde bir teklif yapacağı belirtilmişti.

        Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde somut bir adım atmadı ve görüşmeler beklenen aşamaya ulaşmadığı için transfer gerçekleşmedi.

        Matthis Abline, Nantes formasıyla çıktığı 94 maçta 24 gol ve 10 asist üretti.

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