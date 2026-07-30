Galatasaray'ın ilgilendiği Matthis Abline Monaco'da!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Nantes forması giyen 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Matthis Abline'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Monaco, bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon Euro'ya kadar bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro seviyesinde bir teklif yapacağı belirtilmişti.

Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde somut bir adım atmadı ve görüşmeler beklenen aşamaya ulaşmadığı için transfer gerçekleşmedi.

Matthis Abline, Nantes formasıyla çıktığı 94 maçta 24 gol ve 10 asist üretti.