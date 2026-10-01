G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 01 Ekim 2026 - 20:25 Güncelleme:
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.
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