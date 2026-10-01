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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

        G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor!

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 17.30'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.

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        #süper lig
        #kasımpaşa
        #galatasaray
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