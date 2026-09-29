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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

        Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        G.Saray'da Kasımpaşa maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #Antrenman
        #kasımpaşa
        #süper lig
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