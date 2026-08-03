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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Micah Ma'a'yı transfer etti

        Galatasaray Micah Ma'a'yı transfer etti

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son olarak Fakel Yamal forması giyen ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        G.Saray'a ABD'li pasör!

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, daha sonra GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.

        Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.

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