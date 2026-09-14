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        Galatasaray, Trabzonspor mesaisine başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular geniş alanda topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

        Yarın izin yapacak Galatasaray, hazırlıklarına 16 Eylül Çarşamba günü devam edecek.

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        #galatasaray
        #trabzonspor
        #süper lig
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