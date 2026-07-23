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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        G.Saray yeni sezona hazırlanıyor!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Avusturya’ya hareket edecek ve kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00’de İtalyan temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek.

        KAMP KADROSU

        Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

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