Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron!

        Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron!

        Gaziantep'te düzenlenen Extron lansmanı; Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucu Başkanı Baki Bulut ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaziantep'ten yükselen yeni enerji: Extron!

        Gaziantep’in güçlü üretim ve girişimcilik kültürünün içerisinde geliştirilen Extron; ürün içeriğinden lezzetine, tasarımından marka kimliğine kadar bütünsel bir yaklaşımla hazırlandı. Doğal bitki özlerinden elde edilen içeriklerle geliştirilen ve koruyucu içermeyen ürün ailesiyle Extron, farklı tüketici beklentilerine yönelik alternatifler sunuyor. Hareket ve dinamizmi marka karakterinin merkezine alan Extron, özgün ürün seçenekleriyle pazarda yerini almaya hazırlanıyor.

        REKLAM

        Lansmanın önemli duyurularından biri de Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirket ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması oldu. Anlaşma kapsamında Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan Extron markasının logosu, 2026-2027 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nün şortlarının ön yüzünde yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #spor
        #futbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi