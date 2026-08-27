Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron!

Gaziantep’in güçlü üretim ve girişimcilik kültürünün içerisinde geliştirilen Extron; ürün içeriğinden lezzetine, tasarımından marka kimliğine kadar bütünsel bir yaklaşımla hazırlandı. Doğal bitki özlerinden elde edilen içeriklerle geliştirilen ve koruyucu içermeyen ürün ailesiyle Extron, farklı tüketici beklentilerine yönelik alternatifler sunuyor. Hareket ve dinamizmi marka karakterinin merkezine alan Extron, özgün ürün seçenekleriyle pazarda yerini almaya hazırlanıyor.

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Lansmanın önemli duyurularından biri de Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirket ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması oldu. Anlaşma kapsamında Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan Extron markasının logosu, 2026-2027 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nün şortlarının ön yüzünde yer alacak.