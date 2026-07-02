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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Göztepe Göztepe, Alex Matos'u kiraladı!

        Göztepe, Alex Matos'u kiraladı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Sheffield United'dan 21 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Matos'u satın alma opsiyonula kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Göztepe'ye İngiliz orta saha!

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Matos'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos’un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

        Geçtiğimiz sezon 8 maçta süre alan Matos, gol veya asist üretemedi ve 319 dakika sahada kaldı.

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