Göztepe, Alex Matos'u kiraladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Sheffield United'dan 21 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Matos'u satın alma opsiyonula kiraladığını açıkladı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Matos'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos’un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
Geçtiğimiz sezon 8 maçta süre alan Matos, gol veya asist üretemedi ve 319 dakika sahada kaldı.
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