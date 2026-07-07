Göztepe, Brezilyalı futbolcu Jeferson Marinho dos Santos'u Partizan'a kiraladı
Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 00:01 Güncelleme:
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Jeferson Marinho dos Santos'u Sırp ekibi Partizan'a kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson Marinho dos Santos, satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralanmıştır. Başarılar Jeh!" ifadelerine yer verildi.
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