Güney Kore: 1 - Uruguay: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Uruguay, hazırlık maçında konuk olduğu Güney Kore'yi 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan Hyeon Gyu Oh ve Galatasaray'dan Lucas Torreira karşılaşmada forma giyen isimler oldu.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:00 Güncelleme:
Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Uruguay 4-1 kazandı
Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 62. dakikada Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43. dakikada Kim Min-Jae (KK) kaydetti.
Güney Kore'de ise sahneye çıkan tek isim 80. dakikada Lee Kang-In oldu.
OH VE TORREIRA 11'DE
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise 11'inde başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
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