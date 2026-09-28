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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Güney Kore: 1 - Uruguay: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Güney Kore: 1 - Uruguay: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Uruguay, hazırlık maçında konuk olduğu Güney Kore'yi 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan Hyeon Gyu Oh ve Galatasaray'dan Lucas Torreira karşılaşmada forma giyen isimler oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Torreira'lı Uruguay, Oh'lu Kore'yi yendi!

        Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Uruguay 4-1 kazandı

        Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 13 ile 62. dakikada Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43. dakikada Kim Min-Jae (KK) kaydetti.

        Güney Kore'de ise sahneye çıkan tek isim 80. dakikada Lee Kang-In oldu.

        OH VE TORREIRA 11'DE

        Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ise 11'inde başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

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        #uruguay
        #Lucas Torreira
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