Hakem Ali Tuna HT Spor'a özel konuştu! "Türk futbolunda yapı var"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif’in gözaltına alındığı öğrenildi.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında Haberi Görüntüle

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"ndaki usulsüzlüğe ilişkin konunun şikayetçisi Ali Tuna, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu.

Ali Tuna, "Ben tarafım ve sürecin içindeyim. O nedenle fazla yorum yapamam. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçemediğim açıklandı. Kağıdımda yazanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Zaten ifade veren hakemler de bunu doğrulayacaktır." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"

Bir daha hakemliğe geri dönmeyeceğini belirten Tuna, "Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir." ifadelerini kullandı.

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🚨 "Türk futbolunda yapı var"



🎙️ @SezginGelmez: Ali Tuna'yı aradım, telefonla konuştuk. Söyledikleri ise şöyle:



“İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçemediğim açıklandı. Oysa ben sınavı geçtiğimden çok emindim. Kağıdımı istedim, TFF bana… pic.twitter.com/fFgF7Fo7Nk — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

SINAV KAĞIDI DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

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İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.

Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı. Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.