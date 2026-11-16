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        Haberler Spor Futbol Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçını yönetecek

        Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç maçını yönetecek

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:31 Güncelleme:
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.

        Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

        Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

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        #Danimarka
        #NORVEÇ
        #Halil Umut Meler
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