Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!

        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!

        HT Spor & Mackolik Ayın Futbolcusu anketine katıl! Favori oyuncuna oy ver, en çok desteklenen futbolcuya hep birlikte karar verelim. İşte Ekim ayının adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!

        HT Spor & Mackolik Ayın Futbolcusu anketine katıl! Favori oyuncuna oy ver, en çok desteklenen futbolcuya hep birlikte karar verelim.

        HT SPOR AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

        HT Spor & Mackolik Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

        Her ayın bitimini takip eden ilk hafta, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

        Aday seçiminde temel kriter olarak Mackolik platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

        Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine Mackolik üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

        REKLAM

        Oylama süreci 5 gün boyunca devam eder.

        Ayın Oyuncusu Belirleme Kriterleri:

        Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

        %30 — Loca:

        HT Spor ve Mackolik'in deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

        %30 — Kullanıcı Oyları:

        HT Spor'un X ve Instagram platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

        %30 — Editör Masası:

        HT Spor ve Mackolik ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

        %10 — Mackolik Performans Puanı:

        Ayın en iyi 4 futbolcusunu belirleyen Mackolik, oyuncuların puan sıralamasına göre %4, %3, %2, %1 şeklinde performans puanı verir.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Turist midibüsü devrildi! Ağır yaralılar var

        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.(DHA)

        #ht spor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı