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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı!

        HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, milli arada HT Spor'un konuğu oluyor... HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde; HT Spor yorumcuları Yalçın Ayhan ile Sercan Dikme ve HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soracak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlayacak. Özel röportaj yarın akşam saat 20.00'de HT Spor'da...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        HT Spor'un konuğu Serdal Adalı!

        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, milli arada HT Spor'un konuğu oluyor...

        Siyah-beyazlılar sezona nasıl başladı? Vincenzo Italiano seçimi neler getirdi? Bu sezon hedef noktası neresi? Projeler ne durumda, hangi ekonomik adımlar atılacak? Beşiktaş'ta yeniden seçim kararı neden alındı? Yeni yönetim listesinde kimler yer alacak? Hepsi ve daha fazlası...

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde; HT Spor yorumcuları Yalçın Ayhan ile Sercan Dikme ve HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soruyor, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlıyor...

        Serdal Adalı özel röportajı, yarın saat 20.00'de HT Spor'da...

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        #Serdal Adalı
        #beşiktaş
        #ht spor
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