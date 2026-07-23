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        Haberler Spor Futbol İbrahim Yıldız yazdı: HT Spor’un gazetecilik başarısı!

        İbrahim Yıldız yazdı: HT Spor’un gazetecilik başarısı!

        Dünya Kupası şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın Menajeri Nuria Martinez Navas HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız hem bu röportajı hem de Süper Lig'deki yabancı kuralını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        "HT Spor'un gazetecilik başarısı!"

        HT Spor genç bir kuruluş. Spor yayıncılığına yeni bir soluk getirdi.

        Sporun her dalına önem veren, yorumcuları ve haberleri ile öne çıkan bir kanal oldu.

        Habertürk, Show TV ve Bloomberg’in kardeş kanalı olan HT Spor kısa sürede adından söz ettiren bir medya kanalı oldu.

        Ahmet Selim Kul’un liderliğinde kendi gibi gençlerden oluşan ekip gece gündüz demeden çalışıyorlar.

        Bu sezon yeni atılımları olacak.

        Futbol başta olmak üzere farklı alanları içeren naklen yayınlar gündemde.

        Şampiyonluk iddiası ile sezona başlayan Trabzonspor’un hazırlık maçları HT Spor’da yayınlanacak.

        Dünya Kupası karşılaşmalarında ise dikkat çeken bir isim vardı.

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        Nuria Martinez Navas.

        Futbolseverler İspanya maçlarında Nuria’yı saha kenarında görünce ister istemez merak ettiler.

        Erkekler dünyasının içinde bir kadının oluşu ilgi odağı oldu.

        Dünya Kupası’nı kazanan İspanya takımının tüm fotoğraflarında ve görüntülerinde yer alan Nuria kimdi, ne yapıyordu?

        İşte bu soruların yanıtını HT Spor’un röportajında bulduk.

        İspanya takımının menajeri Nuria Martinez Navas HT Spor ekranında soruları yanıtladı.

        Erkeklerle ya da kadınlarla çalışma arasında hiçbir fark olmadığını söyleyen Nuria, “ cinsiyetimden dolayı herhangi bir ayrımcılık yaşamadım” dedi.

        Milli Takımın Dünya Kupası hazırlıklarına bir yıl önceden başladıklarını açıklayan Nuria, bu büyük organizasyonda görev alan tek kadın menajerdi.

        İspanya Milli Takımın menajeri Türkiye’yi çok sevdiğini hatta fırsat buldukça Türkiye’de tatil yaptığını da açıkladı.

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        Bu farklı röportajı yapan HT Spor’u gazetecilik adına kutlarız.

        YABANCI KURALI

        Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı.

        Sezon öncesi kulüplerin konuyla ilgili talepleri sıkça gündeme gelmişti.

        Türkiye Futbol Federasyonu alınan kararın değişmeyeceğini bir kez daha kulüplere bildirdi.

        Bu karar yabancı futbolcu sayısı çok olan kulüpleri için ciddi bir sorun olacak.

        En çok da Fenerbahçe sıkıntı yaşayacak gibi.

        Bir yandan transfer yapan, fakat elde bulunan yabancı oyuncuların bir kısmından kurtulmak isteyen Sarı-Lacivertliler için zor bir süreç.

        Fenerbahçe kadrosunda 22 yabancı futbolcu var. TFF’nin 10+4 kuralı nedeniyle yeni kararlar alma zorunluluğu doğdu.

        Teknik direktör İsmail Kartal ile sportif direktör Oğuz Çetin hangi futbolcuları göndereceklerini belirlemek için yoğun mesai harcayacak.

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