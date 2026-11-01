Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Iğdır FK'yı 1-0 öne geçiren golü 66'da Leon Çalışkan atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, 27 puanla 3. sırada yer aldı. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Kırmızı Beyazlılar ise haftayı 19 puanla tamamladı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Sarıyer'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, Bursaspor'u ağırlayacak.