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        Haberler Spor Futbol Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro istifa etti!

        Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro istifa etti!

        Infantino'nun danışmanı Carlos Cordeiro, Dünya Kupası hisselerinin satışına karşı çıkarak istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Infantino'nun danışmanı Cordeiro istifa etti!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti.

        İngiliz televizyon kuruluşu Sky News'te istifa mektubunu paylaşan ABD'li Cordeiro, Infantino'nun Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikrinin FIFA'nın geleceğini tehlikeye sürüklediğini belirtti.

        Beş yıldır Infantino'nun danışmanlığını yaptığını vurgulayan Cordeiro, bu önerinin hazırlanmasında hiçbir rolünün olmadığının altını çizerek "Bu öneri, FIFA'nın geleceğini belirleyecek bir konu haline geldi. Konuyu dikkatle değerlendirdikten sonra FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı olarak görevime devam edemeyeceğime karar verdim, bu nedenle görevimden derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

        Cordeiro, verilen bu kararın ikna edici bir gerekçe olmadığını ve futbolun geleceğini ipotek altına aldığının altını çizdi.

        FIFA'nın asıl görevinin kar etmeyi değil futbolu gelecek nesiller için korumak ve güçlendirmek olduğunu vurgulayan Cordeiro, şunları kaydetti:

        "FIFA zaten olağanüstü mali kaynaklara sahip. Kuruluşun milyarlarca dolarlık rezervi bulunuyor ve hiçbir borcu yok. FIFA Başkanı da 2022-2026 döneminde 15 milyar dolarlık gelir elde edildiğini bizzat vurguladı. Eğer üye federasyonlar futbolun gelişmesi için ek yatırıma ihtiyaç duyulduğuna inanıyorsa, FIFA bunu mevcut kaynaklarıyla karşılayabilecek mali güce zaten sahiptir. Bu koşullarda, futbolun en değerli varlığındaki kalıcı bir payı 4,2 milyar dolar karşılığında satmak hiçbir anlam ifade etmiyor."

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