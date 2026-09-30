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        Haberler Spor Futbol İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı geçti: İşte gecenin sonuçları!

        İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı geçti: İşte gecenin sonuçları!

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamlayan Lamine Yamal, etkili performansını sürdürdü. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        İspanya, Hırvatistan'ı farklı geçti!

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında İspanya, konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.

        Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi. İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı.

        Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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        Bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

        İKİNCİ HAFTA 10 MAÇLA TAMAMLANDI

        UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı.

        Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

        Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

        - A Ligi

        3. Grup:

        İspanya-Hırvatistan: 4-1

        Çekya-İngiltere: 0-2

        - B Ligi

        1. Grup:

        Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0

        İskoçya-İsviçre: 0-3

        - C Ligi:

        1. Grup:

        Finlandiya-Belarus: 0-0

        San Marino-Arnavutluk: 0-3

        3. Grup:

        Moldova-Faroe Adaları: 1-1

        Slovakya-Kazakistan: 2-1

        4. Grup:

        Lüksemburg-İzlanda: 0-3

        Bulgaristan-Estonya: 0-0

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        #İspanya
        #uluslar ligi
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