Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya'ya Giacomo Raspadori şoku

        İtalya'ya Giacomo Raspadori şoku

        İtalya Milli Futbol Takımı'nda Giacomo Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 00:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtalya'ya Raspadori şoku!

        İtalya Milli Futbol Takımı'na forvet oyuncusu Giacomo Raspadori'den kötü haber geldi.

        İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yendikten sonra Fransa müsabakasının hazırlıklarına Coverciano'daki milli takım tesislerinde başladığı belirtildi.

        Açıklamada, futbolculardan Raspadori'nin tesislerdeki idmana katılmadığı ve dinlendirildiği ifade edildi.

        Raspadori'nin, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 2 Ekim'de Fransa ve 5 Ekim'de Türkiye ile oynanacak maçlarda yer alamayacağının kesinleşmesi sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

        REKLAM

        İtalyan spor basını da Raspadori’nin sakatlığının, Türkiye maçında aldığı bir darbe sonucu meydana geldiğini ve devre arasında oyundan çıkmasına neden olduğunu yazdı.

        Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle Türkiye maçından önce milli takım kampından ayrılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #italya
        #sakatlık
        #UEFA Uluslar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        ABD Kongresinden 'sent kararı'
        ABD Kongresinden 'sent kararı'
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor