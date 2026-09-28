Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım forması ile 6. golünü kaydetti
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takımımız'da tek golü atan Barış Alper Yılmaz, milli forma ile 6. golünü kaydetti.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:49 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşırken, millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 47. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Oğuz Aydın’ın pasında arka direkte bulunan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’da 40. maçında 6. gol sevincini yaşadı.
Müsabakaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Deniz Gül oyuna girdi.
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