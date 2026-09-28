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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler: Bir Osimhen bir Haaland!

        Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler: Bir Osimhen bir Haaland!

        Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında açıklamalarda önemli sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        "Bir Osimhen bir Haaland!"

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili tanıdık bir isimden övgü dolu açıklamalar geldi. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus dikkat çeken sözler sarf etti.

        "OSIMHEN VE HAALAND, EN GÜÇLÜLER"

        Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

        Jesus, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını söyledi.

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        Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırdı ve 18 asist yaptı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatacak olan Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek.

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        #Jorge Jesus
        #Osimhen
        #galatasaray
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