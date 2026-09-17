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        Alexander Nübel çağırıldı! Leroy Sane'ye yer verilmedi

        Teknik direktör Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadelede edecek Almanya'nın aday kadrosunu belirledi. Alexander Nübel'i milli takıma davet eden Klopp, Leroy Sane'ye aday kadroda yer vermedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Nübel çağırıldı! Sane'ye yer verilmedi

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadelede edecek Almanya'nın kadrosu açıklandı.

        Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünü yapacağı Almanya Milli Takımı; Hollanda, Yunanistan, Sırbistan ve yeniden Yunanistan ile kozlarını paylaşacak.

        Zorlu mücadeleler öncesi Jürgen Kloop, belirlediği aday kadroda Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Alexander Nübel'i davet ederken Galatasaray'ın deneyimli sol kanadı Leroy Sane'yi kadroya dahil etmedi.

        İŞTE ALMANYA'NIN ADAY KADROSU:

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        #Jürgen Klopp
        #Leroy Sane
        #Alexander Nübel
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