Juventus: 2 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 21:09 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juve'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Francisco Conceicao ve 77'de Bremer kaydetti.
Milli oyuncumuz Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Juventus 10 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Atalanta ise 6 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Juventus deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.
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