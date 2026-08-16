Kayserispor: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Benhur Keser ile Taulant Seferi'nin golleriyle kazanan Kayserispor, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. 83. dakikada Murat Paluli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sivasspor ise haftayı 1 puanla kapattı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 21:12 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sarı Kırmızılılar oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3'te Benhur Keser ve 45+4. dakikada Taulant Seferi attı.
Kırmızı Beyazlılar'da oynayan Murat Paluli, 83. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla beraber Kayserispor puanını 6'ya çıkarırken, Sivasspor ise 1 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Sivasspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.
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