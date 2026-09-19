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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü EMS Yapı Sivasspor Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Sivasspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. beraberliğini alan Keçiörengücü puanını 13'e, Sivasspor ise 8'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Ev sahibini 1-0 öne geçiren golü 48'de Okwuchukwu Ezeh kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Emre Gökay attı.

        Bu sonuçla beraber üst üste 2. kez sahadan beraberlikle ayrılan Başkent temsilcisi, haftayı 13 puanla tamamladı. Ligde oynadığı son iki mücadelede berabere kalan bir diğer takım Sivasspor ise puanını 8'e yükseltti.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

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        #Keçiörengücü
        #SİVASSPOR
        #1.lig
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