Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibini 1-0 öne geçiren golü 48'de Okwuchukwu Ezeh kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Emre Gökay attı.

Bu sonuçla beraber üst üste 2. kez sahadan beraberlikle ayrılan Başkent temsilcisi, haftayı 13 puanla tamamladı. Ligde oynadığı son iki mücadelede berabere kalan bir diğer takım Sivasspor ise puanını 8'e yükseltti.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor, Pendikspor'u ağırlayacak.