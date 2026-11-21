Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da Berkan Kutlu, mücadele sonrası konuştu.

"MAGLICA BENİ DİNLEDİ VE GOL OLDU"

Matej Maglica'ya ne söylediğine dair konuşan Berkan, "Maç içinde arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. O an öyle hissettim ve Maglica’ya o bilgiyi vermek istedim. Bazen böyle şeyler söylediğimizde oyuncunun kafası karışabiliyor ama beni dinledi ve bu sefer gol oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

"BUGÜN GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ"

Performansıyla ilgili gelen soruya cevap veren 28 yaşındaki oyuncu, "Çok özür diliyorum ama kendimden bahsetmek istemiyorum. Çünkü bugün gerçekten çok üzgünüz. Affedin beni, bugün bu konulara girmeyelim. Önümüze bakmamız ve gelecek maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." şeklinde konuştu.

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Berkan Kutlu bu sezon Kocaelispor'da 13 maça çıkarken 6 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.039 dakika sahada kaldı.