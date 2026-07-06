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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

        Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Kocaelispor, Fransız stoperi kiraladı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fransız defans oyuncusu Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Young Boys ile mutabakata varılmış olup futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Zoukrou, geçen sezon Young Boys ile 24 maça çıktı.

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