Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

Özel Röportaj - 5 Temmuz 2026 (İSTANBUL DOSYASI: Neler Oluyor? Hayatınızı Değiştirecek 6 Kritik Başlık!)

İstanbul'un altyapısı ne durumda? Çetelerle mücadele ne aşamada? Sokak hayvanları sorunu aşıldı mı? Kentsel dönüşüm ne aşamada? Kamu binaları depreme hazır mı? Çakar ihlalleri azaldı mı? Park kavgaları neden bu kadar çok? Özel Röportaj'da Kübranur Uslu sordu; İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı.