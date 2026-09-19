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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Kocaelispor Kocaelispor: 2 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Kocaelispor: 2 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Kocaelispor, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Evinde 3'te 3 yapan yeşil-siyahlılara üç puanı getiren golleri Berkan Kutlu ve Agyei kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Kocaeli ikinci yarıda açıldı!

        Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kocaelispor mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

        İlk yarısı golsüz sona eren maçta Körfez ekibine üç puanı getiren golleri 56'da Berkan Kutlu ile 76'da Agyei kaydetti.

        Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan yeşil-siyahlılar, puanını 12'ye yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

        Bu sezonki 2. mağlubiyetini alan 8. sıradaki Gaziantep ise 8 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, top kalenin solundan dışarı gitti.

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        17. dakikada orta alanda topu kazanan Kerim Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak soldan auta gitti.

        41.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top, kafayla arka direği aşırtıldı. Meşin yuvarlakla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        43.⁠ ⁠dakikada orta alanda topu kazanan Kozlowski'nin ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

        49. dakikada Maxim'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında Halil Dervişoğlu'nun şutunda, top auta çıktı.

        56. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda, top savunmadan sekti. Seken topu kontrol etmeye çalışan kaleci Tobiasz'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

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        68. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Show'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Agyei, topu sürerek ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

        Stat: Kocaeli

        Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa (Dk. 87 Mustafa Ege Bilim), Aye (Dk. 70 Agyei), Metehan Altunbaş (Dk. Baku)

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        Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 60 Hansen), Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke (Dk. 79 Stewart), Sorescu, Gidado (Dk. 60 Camara), Maxim (Dk. 70 Bacuna), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Serdar Dursun)

        Goller: Dk. 56 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Agyei (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Halil Dervişoğlu, Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 63 Sousa (Kocaelispor)

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        #Kocaelispor
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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