Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kocaelispor maçı öncesi Dusan Vlahovic müjdesi!

        Kocaelispor maçı öncesi Dusan Vlahovic müjdesi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic antrenmana katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kocaelispor maçı öncesi Vlahovic müjdesi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        VLAHOVIC GERİ DÖNDÜ

        Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na katılamayan ve tedavisini sürdüren Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takım ile antrenmana katıldı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Kocaelispor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!