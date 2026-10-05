Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

VLAHOVIC GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na katılamayan ve tedavisini sürdüren Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takım ile antrenmana katıldı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.