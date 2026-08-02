Kolo Muani'nin yeni adresi Juventus!

Fransız devi PSG'yle yolları ayrılan 27 yaşındaki golcü Kolo Muani'nin yeni durağı Juventus oldu.

TOPLAM 50 MİLYON EURO

Juventus, Fransız futbolcu için 38 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.

İTALYA YOLCUSU

İtalyan ekibinden senelik 5 milyon euro'nun üzerinde kazanacak Randal Kolo Muani, pazar günü sabah saatlerinde sağlık kontrolü ve imza için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Juventus'a 5 yıllık imza atacak.

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.