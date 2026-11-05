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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kostas Tsimikas: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti

        Kostas Tsimikas: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti

        Liverpool'un oyuncularından Kostas Tsimikas, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını belirten Yunan futbolcu, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler. Oynamamız gereken gibi oynamadık. Yediğimiz ikinci golün ardından savunma yapamadık." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Liverpool'un Yunan oyuncusu Kostas Tsimikas, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

        Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tsimikas, şu ifadeleri kullandı:

        "Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler. Oynamamız gereken gibi oynamadık."

        "SAVUNMA YAPAMADIK"

        Liverpool'un savunmada yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yunan oyuncu, yenilen gollerin ardından takımın reaksiyon gösteremediğini vurguladı.

        "Yediğimiz ikinci golün ardından savunma yapamadık; üç ya da dört dakika sonra, adeta otomatik olarak bir gol daha yedik."

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        "BU YÜZDEN KAYBETTİK!"

        Takımın savunma performansını geliştirmesi gerektiğini belirten Tsimikas, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Maçları kazanmak istiyorsak daha iyi markaj yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oynamadık ve bu yüzden kaybettik."

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