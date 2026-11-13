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        Haberler Spor Futbol Le Havre'de Valerien Ismael dönemi!

        Le Havre'de Valerien Ismael dönemi!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, bir dönem Beşikaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Valerien Ismael'den şaşırtan imza!

        Fransa Ligue 1'de ligin dibine demir atan Le Havre'de yeni teknik direktör belli oldu.

        Fransız ekibi, takımın başına bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı. Le Havre, Ismael ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Ligue 1'de 2 puanla son sırada yer alan Le Havre, milli aradan sonra Troyes deplasmanına gidecek.

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        #Le Havre
        #Teknik Direktör
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