Le Havre'de Valerien Ismael dönemi!

Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

İstanbul'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın sevgilisi 28 yaşındaki Nebi Ö.'nün savcılıkta şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö.'nün ifadesinde, "Ayın 21'inde nişanımız vardı; hazırlık yapıyorduk. Hamileydi ve bebeği 4-5 haf... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın sevgilisi 28 yaşındaki Nebi Ö.'nün savcılıkta şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö.'nün ifadesinde, "Ayın 21'inde nişanımız vardı; hazırlık yapıyorduk. Hamileydi ve bebeği 4-5 haftalıkken düştü. Pelin çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Teselli etmeye çalıştım. Ben lavabodayken dışarıdan çığlık geldi. Balkondan baktığımda karanlıkta yerdeki cesedi gördüm" dediği öğrenildi.(DHA) Daha Az Göster