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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Leandro Trossard: İki takım arkadaşım da bana hediye almalı

        Leandro Trossard: İki takım arkadaşım da bana hediye almalı

        Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarına hediye çağrısında bulunan deneyimli oyuncu, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        "İki takım arkadaşım da bana hediye almalı"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta üç asist yapan Leandro Trossard, galibiyetin ardından konuştu.

        "İKİ TAKIM ARKADAŞIM DA BANA HEDİYE ALMALI"

        Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili açıklama yapan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.

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