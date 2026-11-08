Leandro Trossard: İki takım arkadaşım da bana hediye almalı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta üç asist yapan Leandro Trossard, galibiyetin ardından konuştu.

"İKİ TAKIM ARKADAŞIM DA BANA HEDİYE ALMALI"

Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili açıklama yapan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.