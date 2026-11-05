Lens: 1 - Como: 9 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens sahasında Como'yu ağırladı. 10 golün çıktığı mücadeleyi İtalyan ekibi 9-1 kazandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Lens ile Como kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Çizme temsilcisi 9-1 kazandı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Ruben Aguilar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Como 9 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Lens ise 3 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Lens deplasmanda Leipzig'e konuk olacak. Como ise sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.
Devler Ligi'nde bugün alınan diğer sonuçlar şu şekilde:
AEK - Real Madrid: 2-3
Fenerbahçe - Liverpool: 3-2
Borussia Dortmund - Real Betis: 2-1
Porto - Napoli: 4-1
PSV - Club Brugge: 1-2
Leipzig - Manchester City: 2-3
Slavia Prag - Arsenal: 1-2
Viking - Sabah: 4-1