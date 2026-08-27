Leon Goretzka resmen Aston Villa'da!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Alman orta saha Leon Goretzka'yı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 19:00 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Alman milli futbolcu Leon Goretzka'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Goretzka ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Goretzka, Bochum, Schalke 04 ve son olarak Bayern Münih'te forma giydi.
Bayern Münih kariyerinde 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 312 maçta 51 gol kaydetti.
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