Letonya: 2 - Slovenya: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovenya, Letonya'yı 3-2 yendi.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:06 Güncelleme:
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovenya, Letonya'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Slovenya, grubundaki 2. galibiyetini elde etti. Letonya ise 4. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Slovenya: Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec, Pavlovic Mori (Donko, Godec, Filipic, Haluzan Sagadin)
Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Vagele, Dambrehte, Reknere, Slitere)
Setler: 23-25, 19-25, 25-15, 25-13, 15-12
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Süre: 130 dakika (29, 28, 28, 25, 20)
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