Liverpool: 0 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, evinde Fulham'la 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. beraberliğini alan Liverpool haftayı 6, ligdeki ilk puanını elde eden Fulham ise 1 puanla kapattı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:39 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, Fulham'ı ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 6'ya, Fulham ise 1'e çıkardı.
Fulham, bu sezon Premier Lig'deki ilk puanını aldı. Liverpool ise ligde çıktığı 4 maçta 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Bournemouth'a konuk olacak. Fulham, Manchester United'ı ağırlayacak.
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