Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Luis Enrique: Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz

        Luis Enrique: Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz

        Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, Aston Villa'yla oynayacakları UEFA Süper Kupa finali öncesi basın toplantısında konuştu. Yaptıklarından ve ortaya koydukları futboldan memnun olduklarını belirten İspanyol çalıştırıcı, "Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz. Her zaman söylediğim gibi rakip için öngörülemez olmak önemli. Bu sezona da aynı zihniyetle, önemli kupalar kazanma arzusuyla başlıyoruz. Bir Avrupa kupası kazanmak herkes için önemlidir ve yarın her iki takımın nasıl bir maç çıkaracağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 20:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz"

        Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Süper Kupa maçına çıkacakları için mutlu olduklarını ancak sezonun başında değil sonunda en iyi durumda olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG'nin teknik direktörü Enrique, karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        "SEZON BAŞINDA DEĞİL SEZON SONUNDA EN İYİ DURUMDA OLMAYI İSTİYORUZ"

        Süper Kupa için mücadele etmelerinin, geçen sezon işlerini iyi yaptıklarının bir göstergesi olduğunu hatırlatan Enrique, "Herkes tekrar kazanabileceğimizi düşünüyor ama bu sadece teori. Sonrasında seviyemizin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yarın nerede olduğumuzu göreceğiz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Fakat sezon başında değil sezon sonunda en iyi durumda olmayı hedefliyoruz." dedi.

        "YAPTIKLARIMIZDAN VE OYUNUMUZDAN MEMNUNUZ"

        Rakipleri Aston Villa hakkında ne düşündüğü sorulan İspanyol teknik adam, takımlardan ayrılan ve yeni katılan oyunculardan dolayı hazırlık dönemlerini analiz etmenin zor olduğunu belirterek "Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz. Her zaman söylediğim gibi rakip için öngörülemez olmak önemli. Bu sezona da aynı zihniyetle, önemli kupalar kazanma arzusuyla başlıyoruz. Bir Avrupa kupası kazanmak herkes için önemlidir ve yarın her iki takımın nasıl bir maç çıkaracağını göreceğiz." yanıtını verdi.

        "BU GURUR DUYULACAK BİR ŞEY"

        56 yaşındaki Enrique, İspanyol teknik direktörlerin gerek milli takım gerek kulüp düzeyindeki başarısı hakkında "Bence uzun yıllardır İspanyol futbolu gerek oyuncular, gerek milli takım, gerekse teknik direktörler bazında en üst seviyede. Bu bizi gururlandırmalı. Kazanılan ikinci Dünya Kupası'nın, İspanyol futbolu için daha birçok başarının başlangıcı olmasını umuyorum. Bence on yılı aşkın süredir İspanya, bildiğimiz o pas odaklı, kimliği belli futbolu oynuyor. Bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        INFANTINO KONUSU

        Enrique, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ortaya attığı, gelen tepkiler üzerine geri çektiği Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesine dair fikrinin sorulması üzerine "Ben takımıma, oyuncularıma, transfere odaklanıyorum. Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Bu daha çok politikacıların işi. Ben de politikacı değilim, bir teknik direktörüm. Bir fikrim var ama burası yeri değil." diye konuştu.

        Çok başarılı bir sezonu geride bırakan bir takımı, daha fazla kupa kazanmak için nasıl motive ettiği sorulan Enrique, "Çok şanslıyım çünkü inanılmaz oyuncularım var. Her zaman motiveler ve bu takımın anahtarlarından biri de bu. Uygulamaya çalıştığımız oyun tarzını hissettikleri ve yaşadıkları için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadan her anın tadını çıkarıyorlar. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorlar. Bu oyuncularla çalıştığım için çok şanslıyım." yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!