Mainz 05: 1 - Eintracht Frankfurt: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Can Uzun, 9 ile 60. dakikalarda attığı gollerle Eintracht Frankfurt'u galibiyete taşıdı. Bu sezon ligde ilk kez kazanan Eintracht Frankfurt puanını 4'e çıkarırken, Mainz 05 ise 4 puanda kaldı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Mainz 05'e konuk oldu.
MEWA Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Eintracht Frankfurt oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda milli futbolcumuz Can Uzun, 45+1'de de Jonathan Burkardt attı. Ev sahibinin tek golünü ise 89. dakikada Phillip Tietz kaydetti.
Mainz 05'te forma giyen Nadiem Amiri, 43. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla beraber ligde ilk galibiyetini elde eden Eintracht Frankfurt, puanını 4'e yükseltti. Mainz 05 ise haftayı 4 puanla bitirdi.
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Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mainz 05, Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Freiburg'u ağırlayacak.
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