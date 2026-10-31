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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Batman Petrolspor Manisa FK Manisa FK: 2 - Batman Petrolspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manisa FK: 2 - Batman Petrolspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Cheikne Sylla'nın golleriyle 1-0'dan geri dönen Manisa FK, ligdeki 10 maçlık galibiye hasretine son verdi ve puanını 13'e çıkardı. Batman Petrolspor ise 23 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:02 Güncelleme:
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        Manisa FK, 10 maçlık hasreti bitirdi!

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs'ta oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 35 ile 63. dakikalarda Cheikne Sylla attı. Konuk ekibin tek golünü ise 16'da Pedrinho kaydetti.

        Bu sonucun ardından ligde 10 maç sonra galibiyete uzanan Manisa FK, puanını 13'e yükseltti. Batman Petrolspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Batman Petrolspor, Mardin 1969 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

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        #Manisa FK
        #Batman Petrolspor
        #1. Lig
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