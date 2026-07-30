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        Haberler Spor Futbol İspanya Marcus Rashford, Barcelona'ya veda etti

        Marcus Rashford, Barcelona'ya veda etti

        İngiliz futbolcu Marcus Rashford, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona için veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Rashford, Barcelona'ya veda etti!

        Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Manchester United'ta bulunan Marcus Rahsford, Katalan devine veda etti.

        BARCELONA İÇİN VEDA AÇIKLAMASI

        Rashford'un paylaşımı şu şekilde:

        "Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz kıldıkları için kulüpteki herkese son derece minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve yanımda pek çok harika anı götüreceğim.

        Kulübe ve tüm taraftarlarına gelecek sezonda her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve başarılar diliyorum."

        BARCELONA PERFORMANSI

        Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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