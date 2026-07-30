Marcus Rashford, Barcelona'ya veda etti
İngiliz futbolcu Marcus Rashford, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona için veda mesajı yayımladı.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:36 Güncelleme:
Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Manchester United'ta bulunan Marcus Rahsford, Katalan devine veda etti.
BARCELONA İÇİN VEDA AÇIKLAMASI
Rashford'un paylaşımı şu şekilde:
"Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz kıldıkları için kulüpteki herkese son derece minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve yanımda pek çok harika anı götüreceğim.
Kulübe ve tüm taraftarlarına gelecek sezonda her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve başarılar diliyorum."
BARCELONA PERFORMANSI
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ