Marsilya: 1 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 23:50 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ferran Torres ve 74'te Marquinhos kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 72. dakikada Angel Gomes'ten geldi.
Ayrıca Marsilya'da Timothy Weah, 77. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından PSG üst üste 2. galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. Ligde 4 maçtır mağlubiyet alan Marsilya ise 3 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Marsilya deplasmanda Troyes'a konuk olacak. PSG ise sahasında Le Mans'ı ağırlayacak.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ