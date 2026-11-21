Mason Greenwood: İstediğimiz enerjiyi sahaya yansıtamadık
Fenerbahçe'nin oyuncularından Mason Greenwood, Süper Lig'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından konuştu. İstedikleri performansı gösteremediklerini vurgulayan Greenwood, "Bugün takım olarak ne ofansif ne de defansif anlamda iyi performans gösteremedik. İstediğimizi enerjiyi sahaya yansıtamadık. Çok değerli 2 puan kaybettik." dedi.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"İSTEDİĞİMİZ ENERJİYİ SAHAYA YANSITAMADIK"
Mason Greenwood, maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün takım olarak ne ofansif ne de defansif anlamda iyi performans gösteremedik. İstediğimizi enerjiyi sahaya yansıtamadık. Çok değerli 2 puan kaybettik. Bizim için iyi bir gün değildi."
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