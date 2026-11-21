TikTok'ta çocuk istismarı skandalı: 1.183 video, 48 milyon izlenme

İspanya'da çocuk istismarı skandalı: "TikTok algoritması istismar içeriklerine yönlendiriyor" İspanya merkezli Maldita.es vakfının yaptığı kapsamlı araştırma, sosyal medya platformu TikTok'taki denetimsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Araştırmayı yürüten vakfın kurucu ortağı ve yöneticisi Cl... Daha Fazla Göster İspanya'da çocuk istismarı skandalı: "TikTok algoritması istismar içeriklerine yönlendiriyor" İspanya merkezli Maldita.es vakfının yaptığı kapsamlı araştırma, sosyal medya platformu TikTok'taki denetimsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Araştırmayı yürüten vakfın kurucu ortağı ve yöneticisi Clara Jiménez Cruz, Habertürk'ten İrem Şimşek'e araştırmayı anlattı. Sosyal medyada çocuk güvenliği ve denetim eksikliği bir kez daha küresel bir krizin odağında. İspanya'da faaliyet gösteren Maldita.es vakfı, çocukların dünyada en sık kullandığı uygulamalardan biri olan TikTok üzerinde yürüttüğü iki aylık araştırmanın çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İREM ŞİMŞEK / HABERTÜRK Daha Az Göster