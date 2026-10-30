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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, Pulisic'in sözleşmesini uzattı!

        Milan, Pulisic'in sözleşmesini uzattı!

        İtalya Serie A devi Milan, ABD'li hücum oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 3031 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        Milan, Pulisic ile uzattı!

        İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Pulisic'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

        ABD'li sağ kanat oyuncusu, Temmuz 2023'te takıma katıldıktan sonra çıktığı 141 maçta 44 gol attı.

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