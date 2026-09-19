Millwall: 2 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Championship'in 8. haftasında Millwall sahasında ezeli rakibi West Ham United'ı ağırladı. 14 yıl sonra oynanan ve 4 golün çıktığı Dockers Derbisi, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
İngiltere Championship'in 8. hafta karşılaşmasında Millwall ile West Ham United'ı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Millwall'ın gollerini 16. dakikada Caleb Taylor ve 45+3. dakikada Camiel Neghli kaydetti. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
WEST HAM 6 DAKİKADA EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda baskılarını arttıran West Ham, 74. dakikada Mohamadou Kante ve 80'de Konstantinos Mavropanos'la eşitliği yakaladı.
Ayrıca konuk takımda Mohamadou Kante, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Dockers Derbisi beraberlikle sonuçlandı. 3 maçtır kazanamayan Millwall 11 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren West Ham ise 15 puana ulaştı.
Ligin 9. haftasında Millwall deplasmanda Preston'a konuk olacak. West Ham ise sahasında QPR'i ağırlayacak.