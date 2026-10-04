Milot Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi için milli takımda bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlandı ve Avusturya maçını tamamlayamadı.
Giriş: 04 Ekim 2026 - 21:30 Güncelleme:
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kosova ile Avusturya kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Milot Rashica, oyuna sonradan dahil oldu.
67. dakikada Baton Zabergja'nın yerine oyuna dahil olan Rashica'dan 88. dakikada kötü haber geldi.
Kosovalı futbolcu, 88. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Meriton Korenica'ya bıraktı.
Milot Rashica'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ