Mısır: 5 - Malavi: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır, sahasında Malavi'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazanırken, Muhammed Salah 2 gol kaydetti ve Mısır tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır, sahasında Malavi'yi 5-0 mağlup etti.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri Nasser Maher, Omar Marmoush, Muhammed Hany ve Muhammed Salah (2) kaydetti.
SALAH TARİHE GEÇTİ
70. golünü kaydeden Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'nda tüm zamanların en golcü futbolcusu oldu. Rekor, geçtiğimiz günlerde görevden alınan teknik direktör Hossam Hassan'ın rekoruydu.
Bu sonucun ardından Mısır 7 puanla liderliğini sürdürdü. Malavi ise 3 puanda kaldı.
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