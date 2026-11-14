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        Haberler Spor Futbol Mısır: 5 - Malavi: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Mısır: 5 - Malavi: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır, sahasında Malavi'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazanırken, Muhammed Salah 2 gol kaydetti ve Mısır tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Salah tarihe geçti, Mısır fark attı

        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır, sahasında Malavi'yi 5-0 mağlup etti.

        Mısır'a galibiyeti getiren golleri Nasser Maher, Omar Marmoush, Muhammed Hany ve Muhammed Salah (2) kaydetti.

        SALAH TARİHE GEÇTİ

        70. golünü kaydeden Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'nda tüm zamanların en golcü futbolcusu oldu. Rekor, geçtiğimiz günlerde görevden alınan teknik direktör Hossam Hassan'ın rekoruydu.

        Bu sonucun ardından Mısır 7 puanla liderliğini sürdürdü. Malavi ise 3 puanda kaldı.

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        #Salah
        #mısır
        #Malavi
        #Muhammed Salah
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